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Продажи "Автоваза" в августе снизились на 32,6%

Снижение продаж стало прямым следствием мирового дефицита производства полупроводников, повлиявшим на большинство автопроизводителей, сообщили в компании
© KELENY/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей Lada в РФ упали в августе на 32,6%, до 19,428 тыс. штук, говорится в сообщении компании.

"Снижение продаж стало прямым следствием мирового дефицита производства полупроводников, повлиявшим на большинство автопроизводителей", - отметили в компании.

Самой продаваемой моделью в августе стало семейство Lada Vesta - всего продано 6,88 тыс. штук. На втором месте автомобили семейства Lada Granta с результатом 5,007 тыс. штук. Также в августе было продано в совокупности 3,43 тыс. автомобилей Niva Legend и Niva Travel.

"Автоваз", как и многие автомобильные заводы по всему миру, испытывает нехватку поставок необходимых электронных компонентов. Компания прилагает все возможные усилия, чтобы исправить ситуацию и как можно скорее возобновить регулярное производство автомобилей", - заявил президент "Автоваза" Николя Мор.

Он отметил, что возвращение к нормальному режиму производства займет некоторое время и может привести к более длительному сроку поставок автомобилей в дилерские центры.

"Автоваз" за последние месяцы несколько раз приостанавливал производство на некоторых линиях. Ранее сообщалось, что автопроизводитель с 23 августа приостановит работу на всех трех линиях по производству автомобилей завода в Тольятти на неделю из-за проблем с поставками электронных компонентов Bosh. Президент компании Николя Мор заявлял ранее, что глобальный кризис на рынке электронных компонентов может продлиться до второго квартала 2022 года.

Теги
РоссияМор, Николя
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