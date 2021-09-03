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Восточный экономический форум

Михельсон считает, что газ может быть невостребован уже в 2030-2035 годах

В частности, глава "Новатэка" призвал монетизировать Тамбейскую группу через СПГ
Глава "Новатэка" Леонид Михельсон Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Глава "Новатэка" Леонид Михельсон
© Сергей Бобылев/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Природный газ может быть невостребован уже в 2030-2035 годах из-за энергоперехода, поэтому его нужно реализовывать уже сейчас, в том числе в виде СПГ. Об этом сообщил журналистам глава "Новатэка" Леонид Михельсон в кулуарах Восточного экономического форума.

"Энергопереход когда-нибудь случится. Мы прогнозируем, что в 2030-2035 годах еще можно будет подписывать долгосрочные договора. Потом газ невостребован будет. Надо монетизировать сейчас. Монетизировать Тамбейскую группу надо через СПГ", - сказал он, комментируя нежелание "Газпрома" продать "Новатэку" Тамбейскую группу месторождений.

"Мне, кажется, да", - сказал он, отвечая на вопрос поддерживает ли правительство его позицию по Тамбейской группе.

В настоящий момент развитием Тамбейского месторождения занимается совместное предприятие "Газпрома" и "Русгаздобычи", оно будет создано на паритетной основе до конца 2021 года, а промышленная добыча газа начнется в 2026 году. Газ с него пойдет либо по магистральному газопроводу Бованенково - Ухта, либо через южную линейку газопроводов на газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге.

Изначально на это месторождение претендовал "Новатэк" для своих СПГ-проектов.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

Теги
РоссияМихельсон, Леонид ВикторовичВосточный экономический форум
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