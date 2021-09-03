Wildberries заявил, что не договаривался с платежными системами о скидках в счет тарифов

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Wildberries не договаривался с российскими платежными системами, что снизит цены на товары, оплаченные картами "Мир", через СБП и SberPay. Об этом ТАСС сообщил финансовый директор Wildberries по международным платежным системам Владимир Бакин.

"Мы не договаривались о скидках с "Миром" и другими российскими платежными системами, это полностью наша инициатива. Бенефициарами российские платежные системы стали только лишь потому, что предлагают более конкурентные тарифы, которые и выбирают россияне. Честная конкуренция без навязывания услуг - это и есть основа рыночной экономики", - отметил он.

За вторую половину августа объемы платежей на площадке по карте "Мир" выросли на 62%, через SberPay - в 5,4 раза, через "Систему быстрых платежей" - в 2,8 раза. "Мир", сообщили в Wildberries, обогнала зарубежные платежные системы и заняла первое место по популярности на площадке. "Мы полагаем, что уже этой осенью SberPay займет второе место по объемам платежей после "Мира", а СБП - третье", - отметил Бакин.

По его словам, российские банки обращались в представительства международных платежных систем в связи с возможными штрафными санкциями. При этом Бакин считает, что на банки оказывается давление, поскольку они не могут оспорить взыскания, так как международные платежные системы находятся вне юрисдикции Российской Федерации. Кроме того, указал финдиректор Wildberries по международным платежным системам, банки связаны и соглашениями о конфиденциальности. "Мы открыты к любым переговорам и обсуждению любых вопросов. Пока их не было, но, как мы видим, зарубежные платежные системы пытаются действовать через банковское сообщество путем давления", - отметил он.

С 16 августа Wildberries снизил цены на товары с учетом тарифов платежных систем, которые раньше учитывались в стоимости товаров, и предложил покупателям "самим выбирать, какой платежной системой им удобнее и выгоднее пользоваться". Такое решение раскритиковали Visa и Mastercard.