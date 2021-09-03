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"Сбер" в ноябре презентует второй суперкомпьютер

© Михаил Терещенко/ТАСС

"Сбер" в ноябре презентует второй суперкомпьютер - Греф.

Восточный экономический форум
"Новатэк" считает невыгодным для себя экспорт газа по трубопроводам "Газпрома"
По словам главы компании Леонида Михельсона, "Новатэк" не планирует больше выходить с предложением разрешить ей экспорт газа трубопроводным транспортом
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