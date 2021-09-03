Турбины новых проектов "Новатэка" будут работать на состоящем на 50% из водорода топливе

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Турбины на новых проектах "Новатэка" будут работать на топливе, состоящем как минимум на 50% из водорода. Об этом сообщил журналистам глава компании Леонид Михельсон в кулуарах Восточного экономического форума.

"На наших следующих объектах мы будем турбины делать как минимум на 50% на водороде", - сказал он.

В августе правительство утвердило концепцию развития водородной энергетики в России. До 2035-2050 годов планируется создать крупные экспортноориентированные производства, перейти к серийному применению водородных технологий в различных секторах экономики от нефтехимии до жилищно-коммунального хозяйства.

Михельсон также сообщил, что "Новатэк" увеличит добычу газа в 2021 году на 3-3,5%, нефти на 1-1,5%. Объем капитальных затрат составит в этом году около 200 млрд рублей.

"У нас небольшой рост. Рост по газу будет 3-3,5%, по жидким (углеводородам) 1-1,5%", - сказал он.

Ранее сообщалось, что добыча газа "Новатэка" в 2020 году выросла на 3,6% - до 77,37 млрд куб. м. Добыча углеводородов увеличилась на 3,1% и составила 608,2 млн баррелей нефтяного эквивалента.