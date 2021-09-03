Власти России выделили 651 млн рублей на поставку кислородных компрессоров в регионы

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Правительство выделило порядка 651 млн рублей на поставку кислородных компрессоров в 20 регионов России. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью телеканалу РБК в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы должны сейчас в срочном порядке обеспечить поставку компрессоров в регионы, выделили на это 651 млн рублей. Буквально две недели назад правительство приняло такое решение. И в 20 регионов такие установки будут поставлены. Это на среднесрочную перспективу", - сказал он.

Мантуров также добавил, что Министерство промышленности и торговли выступило с инициативой обеспечения компенсации затрат на модернизацию воздухоразделительных установок, чтобы у промышленных компаний была мотивация обновлять свои мощности и наращивать их. Это необходимо для того, чтобы на острый пандемийный период обеспечивать в том числе и Министерство здравоохранения необходимым объемом кислорода.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.