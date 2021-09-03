Морской рыбный порт Мурманска намерен начать строительство очистных сооружений в 2022 году

МУРМАНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Мурманский морской рыбный порт планирует приступить к строительству очистных сооружений в южном грузовом районе в 2022 году после прохождения госэкспертизы проекта строительства, сообщил ТАСС пресс-секретарь Мурманского морского рыбного порта Алексей Бакуменко. Объем инвестиций проекта оценивается в 400 млн рублей.

Ранее Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что все грузовые порты России, в числе которых Находка, Владивосток, Мурманск, Калининград и Новороссийск, должны быть оснащены системами непрерывного экологического мониторинга. Это требование должно быть закреплено на законодательном уровне.

"Мы разработали проект строительства очистных сооружений в южном грузовом районе порта, где идет основная выгрузка рыбы. Сейчас этот проект проходит государственную экспертизу. Если нам удастся ее пройти, то в 2022 году мы начнем строительство очистных сооружений в южном грузовом районе Рыбного порта. Объем инвестиций - 400 млн рублей", - сказал Бакуменко.

АО "Мурманский морской рыбный порт" - современное высокомеханизированное предприятие Северного региона, специализирующееся на перегрузке грузов рыболовных судов, плавбаз и транспортных рефрижераторов.Рыбный порт имеет территорию свыше 160 га, общая протяженность причального фронта превышает 4 км, эксплуатационная длина ж/д путей - 30 км, подкрановых - 3 км. Главная уникальность Мурманского морского рыбного порта - незамерзающий Кольский залив, который, согреваясь теплым течением Гольфстрим, позволяет производить обработку судов и вагонов круглогодично.