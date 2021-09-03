Решение присоединить поселок Талая к единой энергосистеме Колымы принято на ВЭФ

ТАСС, 3 сентября. Магаданские власти на полях VI Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке договорились с компанией "Русгидро" о том, что к поселку-курорту Талая в Хасынском городском округе Колымы будет протянута линия электропередачи (ЛЭП). Для региона это решение имеет большую значимость, сообщил ТАСС первый заместитель председателя Магаданской областной думы Александр Басанский.

Ранее магаданские власти не раз поднимали в регионе вопрос присоединения поселка к единой энергосистеме. Однако никакого конкретного решения до этого времени принято не было.

"Присоединение поселка Талая к энергосистеме региона - давний и крайне важный для нашей территории вопрос. Сейчас удалось достичь договоренности. Предполагаем, что до конца 2022 года за счет областных и федеральных средств ЛЭП будет построена, и начнется стабильное и бесперебойное электроснабжение поселка. Учитывая значимость этого проекта для развития Магаданской области, вместе с главой территории будем постоянно контролировать его реализацию", - сказал Басанский.

Решение было принято благодаря совместной встрече на ВЭФ губернатора Магаданской области Сергея Носова, Александра Басанского и генерального директора ПАО "Русгидро" Виктора Хмарина.

В пресс-службе Магаданской областной думы рассказали, что для технологического присоединения поселка Талая к энергосистеме региона требуется ЛЭП протяженностью 30 километров и подстанция. Сегодня электроснабжение населенного пункта обеспечивает дизельная электростанция, что ставит под угрозу надежность электроснабжения жителей, предприятий и учреждений населенного пункта, ограничивает реализацию инфраструктурных и инвестиционных проектов. В этом году в Талой начал работу одноименный круглогодичный тепличный комплекс, а также идет реконструкция санатория, реализуют масштабные инвестиционные проекты, поэтому проблема отсутствия единой системы энергоснабжения стала особенно актуальной.

Поселок Талая является одним из самых популярных туристических мест Магаданской области, здесь расположен бальнеологический курорт. Поселок находится в 276 км от Магадана, его население - несколько сотен человек.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате. Главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.