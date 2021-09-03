"Газпром" и Росатом реализуют проект по производству водорода из газа на Сахалине

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. "Газпром", Росатом и Сахалинская область заключили соглашение по реализации проекта по производству водорода из природного газа на Сахалине. Об этом говорится в сообщении газового холдинга.

"ПАО "Газпром", Сахалинская область и государственная корпорация "Росатом" заключили соглашение о сотрудничестве в сфере водородной энергетики. Документ определяет основные направления взаимодействия сторон при реализации проекта строительства в Сахалинской области завода по производству водорода из природного газа методом паровой конверсии метана с улавливанием углекислого газа", - отмечается в сообщении.

"Газпром" может выступить поставщиком газа для завода, а Росатом рассмотрит возможность его создания и логистики поставок водорода потребителям.

Кроме того, "Газпром гелий сервис" и "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" заключили соглашение о сотрудничестве при создании комплекса сжижения природного газа в Свободненском районе Амурской области. В рамках этого проекта "Газпром гелий сервис", как оператор по транспортировке продукции Амурского ГПЗ, планирует производить СПГ для собственного автопарка, а также для нужд потребителей региона.

Также "Газпром гелий сервис" заключил соглашение с Амурской областью, которое предусматривает возможность использования СПГ, произведенного на комплексе, для работы котельных Белогорска.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.