"Трансконтейнер" рассматривает возможность инвестиций в производство контейнеров в РФ

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. "Трансконтейнер" (входит в группу компаний "Дело") рассматривает возможность инвестиций в собственное производство контейнеров на территории России. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума сообщил журналистам президент железнодорожного оператора Александр Исурин.

"Мы рассматриваем возможность инвестиций в производство контейнеров на территории Российской Федерации", - сказал он, уточнив, что пока что речь идет об идее, не о конкретных планах.

"Каждый должен заниматься своим делом. Мы транспортно-логистическая компания по перевозкам грузов в контейнерах. Надо ли нам для этого производить контейнеры? Ну, не обязательно", - сказал он.

Тем не менее, если не сработают другие механизмы поддержки производства контейнеров на территории РФ - в частности, ранее группа "Дело" предлагала субсидировать производителей, чтобы покрыть разницу в цене между российской продукцией и китайскими аналогами, - то "Трансконтейнер" будет готов рассмотреть и инвестиции в собственное производство.

"Мы рассматривали недавно инвестиционный проект создания небольшого контейнерного производства - 2-3 тыс. контейнеров. Этот объем не окупается. В итоге единица контейнера будет стоить слишком дорого", - отметил он.