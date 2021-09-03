Россияне увеличили спрос на страхование жизни и здоровья на фоне роста выдач ипотеки

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Россияне увеличили спрос на страхование жизни и здоровья на фоне роста выдач кредитов физическим лицам, в частности ипотеки, говорится в обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков за II квартал 2021 года, подготовленном ЦБ РФ.

"Во II квартале 2021 года объем заемных средств, предоставленных розничным клиентам, резко вырос - объемы выданных физическим лицам кредитов и ипотечных кредитов увеличились в два раза. Это оказало позитивное влияние на объем рынка страхования жизни и здоровья заемщиков", - отмечается в материале.

Так, объем взносов по страхованию жизни заемщиков по итогам II квартала 2021 года вырос в 2,2 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 35,2 млрд руб., объем взносов по страхованию от несчастных случаев и болезней - в 1,8 раза, до 69,8 млрд рублей.

На страхование жизни и здоровья заемщиков пришлось около 40% совокупного прироста страхового рынка по итогам апреля - июня 2021 года. При этом позитивное влияние на объем рынка страхования жизни заемщиков оказало увеличение средней страховой премии более чем на треть (до 29,3 тыс. руб.)

Прирост взносов по страхованию средств наземного транспорта по итогам II квартала 2021 года ускорился до 34,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, объем взносов составил 48,6 млрд рублей. "Росту взносов способствовало увеличение продаж новых автомобилей, в том числе в кредит, на фоне эффекта низкой базы прошлого года, когда действовало большинство ограничительных мер, а также увеличение стоимости страхового полиса", - отмечают в ЦБ. Средняя страховая премия за год выросла на треть, до 35,1 тыс. руб.

Динамику страхования от несчастных случаев и болезней по прежнему сдерживает не восстановившийся после пандемии объем зарубежных туристических поездок, отмечают в регуляторе.

Что касается других сегментов страхования, то по итогам апреля - июня 2021 года наблюдалось восстановление спроса как в розничном, так и в корпоративном сегменте добровольного медицинского страхования (ДМС). Так, число заключенных договоров с физическими лицами увеличилось на 36,9% по сравнению со вторым кварталом прошлого года, до 3,8 млн. Число договоров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями выросло почти в 2 раза, до 850,1 тыс.

Убытки страховщиков

При этом убыточность страхового бизнеса выросла до максимального уровня за четыре года (комбинированный показатель убыточности вырос за год на 3,5 п. п., до 93%), отмечается в материале.

"Увеличение доли взносов, полученных при участии банков за счет роста взносов по кредитному страхованию и страхованию жизни, привело к повышению комиссий посредников. Это способствовало увеличению расходов на ведение дела", - говорится в обзоре.

Во II квартале 2021 года по сравнению с тем же периодом прошлого года сократилась доля взносов, полученных страховщиками без участия посредников (-3,7 п. п., до 15,6%). Снижение доли прямых продаж произошло за счет роста доли взносов, полученных через интернет (+1,6 п. п., до 7,6%) и при участии посредников (+2,1 п. п., до 76,8%). В результате комиссия посредников выросла на 5,9 п. п. и превысила 33,7% от взносов, полученных при их участии, общий объем комиссий посредников вырос на 72,5% и превысил 112 млрд рублей.