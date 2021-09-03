Трутнев заявил, что поручения президента по развитию Дальнего Востока будут выполнены

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Все поручения президента России Владимира Путина по развитию Дальнего Востока, данные на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), будут выполнены в срок, сообщил ТАСС вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округа (ДФО) Юрий Трутнев.

"Последние годы развития Дальнего Востока показывают, что мы находимся на правильном пути. Мы продолжим проводить программу социального развития регионов ДФО, и уже в 2022 году добавим в нее 20 млрд рублей. Все поручения президента по развитию округа, данные на ВЭФ, будут выполнены в установленные сроки", - сказал вице-премьер.

В числе основных поручений главы государства Трутнев назвал комплексную модернизацию городов Дальнего Востока, расширение льготной ипотеки на врачей и учителей, а также снижение планки входа в режим Свободного порта до 500 тыс. рублей.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2–4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.