Аванс по контрактам на закупку скорых и школьных автобусов составит 100%

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что аванс при заключении контрактов на закупку автомобилей скорой помощи и школьных автобусов будет выплачиваться в размере 100%.

"Подписано распоряжение правительства, которое утверждает распределение новых скорых и автобусов между регионами с учетом их потребностей, а также определены единственные исполнители закупок. Важно выполнить все планы на этот год в полном объеме. Поэтому по решению правительства аванс при заключении контрактов на закупку таких автомобилей будет выплачиваться в размере 100 процентов. Это позволит быстрее доводить средства до производителей", - сказал премьер на заседании кабмина в пятницу.

Он отметил, что появление нового транспорта особенно важно для жителей сельской местности и удаленных районов. С его помощью школьникам будет удобнее добираться до места учебы, а врачи станут быстрее приезжать к пациентам.

Мишустин напомнил, что президент РФ Владимир Путин в своем послании парламенту поручил в ближайшие четыре года обеспечить обновление парка школьных автобусов и автомобилей скорой помощи, вся техника должна быть отечественного производства. Правительство ранее выделило на данные цели в текущем году почти 15,5 млрд рублей. На эти средства надо приобрести не менее 1,6 тыс. машин скорой помощи и свыше 4 тыс. школьных автобусов, добавил премьер.