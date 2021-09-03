Зеленский пообещал американскому бизнесу выгодные условия для инвестиций в IT-сектор

КИЕВ, 3 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Сан-Франциско во время своего визита в США призвал ведущих инвесторов и венчурные фонды активно сотрудничать с Украиной, а также заверил в предоставлении выгодных условий для инвестиций в цифровую индустрию. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба его офиса.

"Владимир Зеленский заверил, что Украина будет максимально способствовать иностранным и украинским инвесторам. Специальный правовой режим направлен на создание в нашей стране компаний с капитализацией более $100 млн, которые будут резидентами Украины", - говорится в сообщении.

Президент также отметил, что "государство готово учитывать пожелания инвесторов и идти навстречу, и Украина является очень гибкой с точки зрения изменения законодательства и будет способствовать инвестициям". "Украина открыта для инвестиций в IT-сектор в сотрудничестве с американским бизнесом, - подчеркнул он - Мы хотим, чтобы ваш бизнес заинтересовался не только возможностями по открытию представительств на Украине, но и инвестированием в украинские инновационные продукты".

Во время встречи в Сан-Франциско вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что Украина развивает рынок виртуальных активов, имеет одно из крупнейших в мире сообществ блокчейн-разработчиков, создает привлекательную юрисдикцию для украинских и иностранных криптокомпаний, модернизирует платежный рынок, что позволит даже Национальному банку страны выпускать цифровую валюту.

Днем ранее Зеленский находился в Калифорнии, где выступил в Стэнфордском университете, провел встречу с представителями американского бизнеса. В частности, он пообщался с генеральным директором Apple Тимом Куком в штаб-квартире компании в городе Купертино. Президент выразил заинтересованность в дальнейшем расширении присутствия Apple на Украине, "в частности, благодаря командам онлайн-поддержки, модераторов Apple Music и AppStore, а также сервиса обслуживания устройств". Как пояснил министр цифровой трансформации, украинская сторона предложила компании создать именно украинскую музыкальную редакторскую команду в Apple Music, как в других странах. Стороны также обсудили возможность строительства компанией Apple дата-центра для сервисов iCloud на Украине по примеру центра, который был построен в Дании. Речь шла также о локализации продуктов Apple, украинизации персонального помощника Siri.