Розыгрыш 7 млн рублей пройдет среди пользователей "Честного знака"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Пользователи приложения для проверки подлинности товаров "Честный знак" смогут принять участие в розыгрыше 7 млн рублей за сканирование Data Matrix кодов с упаковки. Розыгрыш приурочен к началу второго обязательного этапа маркировки молочной продукции, сообщает в пятницу пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющегося оператором системы маркировки.

"Чтобы принять участие в акции, необходимо скачать бесплатное приложение "Честный знак" и отсканировать 10 Data Matrix кодов маркировки молочной продукции или других товаров. По итогу акции будут случайным образом определены три победителя. Приз за первое место - 1,2 млн рублей, за второе место - 180 тыс. рублей, за третье - 90 тыс. рублей", - пояснили в пресс-службе.

Кроме этого, среди самых активных пользователей еженедельно будут разыгрываться денежные призы в размере 1 000, 3 000 и 4 000 рублей. Для участия также необходимо отсканировать 10, 15 или 20 кодов маркировки в неделю и поделиться фото в социальных сетях. Розыгрыши продлятся до 11 октября включительно.

"С 1 сентября началась маркировка "молочки" длительного срока хранения - более 40 дней. И потребитель может теперь проверить ее подлинность, происхождение, наличие сертификатов и состав, просто отсканировав уникальный код на упаковке. Также покупатели могут проверить сыры и мороженое, лекарства, обувь, товары легкой промышленности, духи, шины, фотоаппараты и табак. Сейчас приложением пользуются уже более 4 млн граждан, которые проверили более 55 млн товаров. Поданы десятки тысяч жалоб на выявленные нелегальные товары. Маркировка позволяет людям самим начать влиять на то, что им продают", - приводит пресс-служба слова заместителя генерального директора ЦРПТ Реваза Юсупова.

Приложение "Честный знак" используется покупателями для проверки легальности товаров и получения дополнительной информации по кодам маркировки. Кроме того, при помощи сканирования Data Matrix кодов в нем также можно посмотреть карточку с описанием товара, узнать расшифровку значков. Вся история хранится в приложении, что можно использовать в том числе для восстановления истории покупки при возврате товара.