Минвостокразвития получит право заключать концессионные соглашения с бизнесом

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики получит новые полномочия на заключение концессионных соглашений с бизнесом, сообщил на заседании правительства в пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава кабмина напомнил о планах по активному развитию Дальневосточного федерального округа. "Чтобы привлекать частные финансовые ресурсы в эти регионы, мы запускаем так называемый механизм дальневосточной концессии. Для этого Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики будет наделено полномочиями заключать концессионные соглашения с бизнесом", - отметил Мишустин.

По его словам, "такая форма партнерства даст государственную гарантию возврата инвестиций и минимизации рисков". "Уже определены первые пять проектов общей стоимостью свыше 66 млрд рублей, а в целом в течение нескольких лет планируется заключить концессионные соглашения на сумму около 0,5 трлн рублей", - отметил председатель правительства.

На его взгляд, "это позволит построить новые автомобильные дороги, коммунальную инфраструктуру, объекты энергетики, промышленности". "Особое внимание будет уделено обновлению социальной сферы, прежде всего это больницы, поликлиники, школы, музеи, детские лагеря, спортивные комплексы", - сказал Мишустин. Он считает, что "инфраструктурные проекты станут эффективными точками роста и опорой экономики 18 субъектов Российской Федерации от Мурманска до Камчатки, позволят создать новые производства, рабочие места, обеспечить комфортные условия для жизни людей".