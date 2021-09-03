Порядка 4 тыс. предпринимателей примут участие в форуме "Экспортный марафон" на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Порядка 4 тыс. представителей малого и среднего бизнеса примут участие в форуме "Экспортный марафон", который пройдет 8 сентября в Екатеринбурге. Об этом сообщила министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"Мы рассчитываем, что в форуме благодаря смешанному формату примут участие порядка 4 тыс. человек. Конечно, на площадках офлайн [из-за пандемии] действуют ограничительные меры", - сказала Казакова.

Бесплатный для участников форум, где будут представлены новые инструменты работы экспортно-ориентированных компаний, организован Уральской торгово-промышленной палатой (УТПП) и Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства. Директор фонда Валерий Пиличев сообщил, что в формате офлайн организаторы рассчитывают на 400 участников. Президент УТПП Андрей Беседин добавил, что форум пройдет в разных формах - пленарное заседание, панельные дискуссии, выступления экспертов.

Кроме того, в ходе марафона в регионе введут новую услугу для предпринимателей - "Таможенная карта", с помощью которой они смогут оплачивать все виды таможенных платежей, сообщила Казакова. "До сих пор еще ни в одном из субъектов РФ фонды поддержки предпринимателей эту услугу не оказывали", - отметили она.

По данным министра, в Свердловской области более 1,9 тыс. МСП поставляют продукцию на экспорт. В структуре преобладают металлы, машины и оборудование, транспортные средства, химическая продукция, продовольственные товары, текстильные изделия. Порядка 95% экспорта относятся к несырьевым и неэнергетическим статьям. Предприятия малого и среднего бизнеса региона при участии Центра поддержки экспорта (входит в областной фонд поддержки предпринимательства) заключили в первом полугодии 2021 года экспортные контракты на 19,5 млн долларов.