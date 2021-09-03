Рекомендации по маркировке молочной продукции представили в АКОРТ

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) разработала и представила свои рекомендации по нанесению Data Matrix кодов на молочную продукцию, которые помогут предприятиям минимизировать риски при работе с ретейлом. Презентация рекомендаций прошла в формате вебинара на площадке "Честного знака", сообщает в пятницу пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющегося оператором системы маркировки.

"Важно учитывать, что Ассоциация компаний розничной торговли накопила большой опыт работы с маркированными товарами. Мы бы хотели поделиться этим опытом, для того чтобы компании, которые впервые начинают работу с маркировкой, могли эти ошибки в своей работе учесть, не допускать их и оптимизировать бизнес-процессы еще до начала маркировки", - цитирует ЦРПТ ведущего эксперта АКОРТ Ларису Кузнецову.

Представленные рекомендации включают в себя условия нанесения кодов, расположения, расстояния между кодами и другими объектами на упаковке, допустимые цветовые решения и другое. С полным перечнем рекомендаций предприниматели могут ознакомиться на сайте честныйзнак.рф.

К обязательной маркировке сыров и мороженого в России приступили 1 июня 2021 года. С 1 сентября начался второй этап маркировки для молочной продукции сроком годности более 40 дней. Вывод из оборота молочной продукции сроком годности менее 40 суток начнется в январе 2022 года, сроком годности более 40 суток - летом 2022 года. С 1 сентября 2022 года вводится объемно-сортовой учет. Для фермеров, которые будут продавать продукцию напрямую или через розницу, маркировка станет обязательной с 1 декабря 2022 года. Поэкземплярный учет молочной продукции вводится с 1 декабря 2023 года.

К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров. Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства, является оператором системы маркировки.