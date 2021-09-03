СМИ: Хайнань в 2021 году расширит сферу охвата экспериментальной системы соцрейтинга

ХАЙКОУ /Китай/, 3 сентября. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань в текущем году существенно расширит сферу охвата системы социального рейтинга, которая пока действует на острове в экспериментальном режиме. Об этом сообщил информационный портал "Наньхайван".

По данным издания, новый формат государственного регулирования активно внедряется в таможенной сфере, в области налогообложения и при осуществлении контроля за рынком, на транспорте, в туризме, а также в строительной отрасли. В связи с этим компетентные государственные органы Хайнаня при регистрации и на прочих ключевых этапах оформления деятельности предприятий внедряют механизмы контроля за выполнением обязательств, разъясняя бизнесу критерии оценки благонадежности и сферы разграничения ответственности.

Ранее власти Хайнаня опубликовали циркуляр, устанавливающий новые правила кредитного рейтинга для коммунальных служб и организаций, связанных с патентной деятельностью. Ожидается, что впоследствии будет реализована еще целая серия мер, нацеленных на создание системы по оценке индивидуальных лиц и организаций, которая со временем охватит большинство сфер общественной и экономической деятельности в регионе.

Как уточнили местные власти, усиление открытости Хайнаньского порта свободной торговли "возможно лишь на основе эффективного контроля". Предполагается, что новый механизм позволит минимизировать риски и устранить негативные факторы, препятствующие экономическому росту.

Внедряемая в КНР система социального рейтинга предусматривает ряд мер против нарушителей общественного порядка и законодательства. Она активно внедряется и на Хайнане. К примеру, самая южная китайская провинция уже более 600 тыс. раз не допустила к посадке на самолет и некоторые другие виды транспорта лиц, которые официально утратили общественное доверие путем некорректного и опасного поведения во время поездок. Местные власти также ответили отказом на попытки свыше 700 субъектов рынка зарегистрировать бизнес на биржевых площадках острова, поскольку эти компании прежде совершили серьезные правонарушения, либо продемонстрировали нежелание без обмана выстраивать деловые партнерские контакты.