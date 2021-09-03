ВТБ на условиях концессии поучаствует в строительстве больниц в Хабаровске и Совгавани

ХАБАРОВСК, 3 сентября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края и группа ВТБ будут сотрудничать в реализации проектов строительства медицинских учреждений в Хабаровске и в Советской Гавани, соответствующее соглашение стороны подписали во время Восточного экономического форума. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Заключенное соглашение предусматривает реализацию проектов на условиях концессии.

"Стороны планируют сотрудничать в вопросах финансирования, создания и последующей эксплуатации действующих объектов здравоохранения. В частности, в соглашение включен новый корпус хабаровской больницы им. Александровича (бывшая горбольница №11). В настоящее время прорабатывается проект медико-технического задания на проектирование и строительство этого объекта. Приступить к возведению нового корпуса стационара больницы планируется уже в 2022 году, а завершить - в 2024", - говорится в сообщении.

Ранее вопрос о строительстве корпуса поступил на "прямую линию" врио губернатора края Михаилу Дегтяреву. Нынешнее здание больницы в Индустриальном районе краевой столицы уже не отвечает современным требованиям. Еще одним пунктом сотрудничества правительства Хабаровского края и ВТБ Инфраструктурного Холдинга станет строительство новой районной больницы в городе Советская Гавань.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.