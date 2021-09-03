Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России с 1 октября составит $227,2 за тонну

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России с 1 октября 2021 года составит $227,2 за тонну. Об этом говорится в материалах Минсельхоза.

Пошлина рассчитана исходя из индикативной цены $1 тыс. 324,7 за тонну.

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России с 1 сентября 2021 года составляет $169,9 за тонну.

Согласно решению, принятому правительством России в апреле, на подсолнечное масло с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года вводится плавающая вывозная 70%-ная пошлина. Ее будут взимать с разницы между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента ($50 за 1 тонну). Для установления индикативной цены Минсельхозу поручено постоянно мониторить рынок. Информация о размере пошлины будет оперативно размещаться на сайтах госорганов.

Решение распространяется на продукцию, вывозимую из России за пределы ЕАЭС. По мнению правительства, это поможет отрегулировать объемы вывоза и переориентировать участников рынка на экспорт сельхозтоваров с высокой добавленной стоимостью.