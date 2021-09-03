Еще одно предприятие России сможет поставлять молочную продукцию в Египет

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Еще одно российское предприятие получило право поставок молочной продукции в Египет. Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора.

"Управление ветеринарного карантина Министерства сельского хозяйства и землепользования Арабской Республики Египет на основании представленных Россельхознадзором гарантий соответствия требованиям и нормам Египта предоставило право экспорта молочной продукции еще одному российскому предприятию", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на данный момент право на экспорт в Египет имеют три российских молокоперерабатывающих предприятия.

В ноябре 2020 года Россельхознадзор сообщал о том, что египетская сторона предоставила право экспортировать молочные продукты российским компаниям. Однако тогда отмечалось, что для начала поставок компетентным ведомствам двух стран необходимо согласовать ветеринарные сертификаты на них. Заинтересованные в поставках своих товаров в Египет должны пройти обследование и быть внесены в реестр компаний, имеющих право экспорта через информационную систему "Цербер".