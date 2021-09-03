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WSJ: регулятор США проверяет деятельность разработчика криптовалютной биржи Uniswap

Правоохранительные органы осуществляют поиск данных о том, каким образом инвесторы взаимодействуют с Uniswap, отмечает газета

ТАСС, 3 сентября. Федеральная комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении компании Uniswap Labs - разработчика крупнейшей децентрализованной криптовалютной биржи Uniswap - на фоне усиления контроля за рынками. Об этом в пятницу со ссылкой на источники сообщила газета The Wall Street Journal.

Согласно сведениям газеты, правоохранительные органы совместно с адвокатами осуществляют поиск данных о том, каким образом инвесторы взаимодействуют с Uniswap, и о том, как проводится ее рекламная кампания.

В ведомстве газете отказались как-либо комментировать расследование, не подтвердив и не опровергнув его.

Представитель Uniswap Labs заявил, что компания "стремится соблюдать законы и правила в отрасли [криптовалюты], и предоставлять регуляторам данные, которые помогут им в <...> расследовании".

Как заявил ранее руководитель регулятора Гэри Генслер во время выступления на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом, "в настоящее время не хватает защиты инвесторов" в сфере применения криптовалюты. "Если мы не займемся этими вопросами, я опасаюсь, пострадает много людей", - подчеркнул глава комиссии.

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