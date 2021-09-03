Deutsche Bahn не удалось через суд добиться прекращения забастовки в ФРГ

БЕРЛИН, 3 сентября. /ТАСС/. Германский железнодорожный концерн Deutsche Bahn не смог добиться прекращения общенациональной забастовки машинистов. Суд во Франкфурте-на-Майне в пятницу сообщил, что стачка является законной и может быть продолжена.

О забастовке ранее объявил профсоюз GDL. Она началась 1 сентября и продлится до 7 сентября. В настоящее время в ФРГ почти не ездят грузовые и пассажирские поезда. Это уже третья стачка с середины августа.

Профсоюз требует от концерна Deutsche Bahn повышения зарплаты в текущем году на 1,4% и выплаты единоразовой премии за 2021 год в связи с пандемией на сумму €600. В концерне делали ответные предложение, но глава профсоюза Клаус Везельски не счел их серьезными. В концерне же заявляют, что масштаб забастовки неоправдан.

В ходе прошлых двух стачек было отменено 75% поездов дальнего следования.