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Внешнеторговый оборот России в 2021 году вырос на 12% к 2019 году

Общий товарооборот за год ожидается на уровне $720 млрд, отметил первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Внешнеторговый оборот РФ в этом году вырос на 12% по сравнению допандемийным 2019 годом. Об этом в интервью газете "Известия" сообщил первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России Руслан Валентинович Давыдов.

"Вы знаете, все развивается по довольно оптимистическому сценарию. У нас довольно приличный внешнеторговый оборот, и он продолжает расти. Причем не только к прошлому провальному году - даже по сравнению с 2019 годом нас есть подъём на 12%", - отметил Давыдов.

По его словам, показатели двухлетней давности будут превышены, а общий товарооборот за год ожидается на уровне $720 млрд. "Сейчас товарооборот составляет $480 млрд. Импорт - $187 млрд, а экспорт - $291 млрд. Все последние годы у нас положительное сальдо торгового баланса, конечно, за счет энергоносителей, составляющих две трети экспорта", - добавил Давыдов.

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