"ВКонтакте" и "Одноклассники" тестируют предупреждение о потенциально фейковой информации

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Новый способ предупреждения пользователей о потенциально недостоверной информации, когда публикации будут сопровождаться специальной меткой, в тестовом режиме появится в социальных сетях "Вконтакте" и "Одноклассники". Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе "Одноклассников".

"Одноклассники" и "ВКонтакте" в тестовом режиме запускают новый способ предупреждения пользователей о потенциально недостоверной информации - такие публикации будут сопровождаться специальной меткой. Предупреждение можно будет увидеть при просмотре материала - так пользователи не будут ограничены в получении информации, но увидят сигнал о том, что к ней нужно отнестись с осторожностью. Решение о дальнейшем использовании инструмента будет принято по результатам тестов и обратной связи от пользователей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что предупреждением будет отмечена информация, на которую поступили жалобы от пользователей соцсети. Метка появится только в случае, если факты в публикации ложные и получили прямое опровержение в СМИ или от экспертов международных и локальных компетентных организаций, в то время как личное мнение и оценочные суждения, шутки, пародии и мемы не будут помечаться как потенциально недостоверные.

По результатам тестирования соцсети планируют создать публичные принципы работы с недостоверной информацией, а также сообщество независимых экспертов по фактчекингу. Кроме того, ведутся переговоры с экспертами, которые помогут развить стандарты модерации такого контента.

Уточняется, что о резонансных публикациях можно сообщить с помощью кнопки "Пожаловаться" "ВКонтакте", выбрав причину жалобы "Обман" и категорию "Введение в заблуждение". "Одноклассники" в скором времени введут отдельную категорию жалоб пользователей на недостоверный контент.