Власти Кузбасса заявили, что соглашения с РЖД о вывозе угля помогли преодолеть кризис

ТАСС, 3 сентября. Соглашения с РЖД о вывозе угля в восточном направлении из Кузбасса, на который приходится больше половины всей российской угледобычи, помогли региону и его предприятиям преодолеть мировой угольный кризис 2019-2020 годов, сообщил в интервью РБК на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

"Когда был очень тяжелый момент жесточайшего кризиса, это 2019-2020 годы, когда цены на западе были очень низкие, мы сформировали соглашение [с РЖД], утвердили его в правительстве и передали на исполнение министерству энергетики [РФ]. Суть этого соглашения такова, что если "кузбассовец" (грузоотправитель угля из Кузбасса - прим. ТАСС ) хочет ехать на восток, он должен ехать и на запад, чтобы заполнить западную инфраструктуру. Это касалось только Кузбасса. Это соглашение помогло нам выстоять в тяжелый 2019 год и особенно в 2020 год", - сказал Цивилев.

Глава региона отметил, что на сегодня цены на мировых рынках, в том числе и в странах Запада, выросли, есть спрос, и отправка угля вновь стала рентабельной. Вместе с тем, сохраняется растущий спрос на российский уголь и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Сейчас рынок на подъеме, если бы инфраструктура позволяла больше провозить, угольщики бы добыли больше угля. Я вижу большую перспективу на много лет развития угольной отрасли, особенно в направлении Азиатско-Тихоокеанского региона", - добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что в рамках соглашения о взаимодействии на период с 2019 по 2035 годы, грузоотправители Кузбасса предъявят к перевозке, а ОАО "РЖД" обеспечит транспортировку не менее 53 млн тонн каменного угля на экспорт в восточном направлении и до 3,55 млн тонн - во внутрироссийском сообщении. C 2022 года запланировано увеличение объемов вывоза угля из Кузбасса на восток до 68 млн тонн в 2024 году.