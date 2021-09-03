Инвестор сообщил, что институты развития помогут с землей под IT-парк на острове Русский

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Компания "Финвижн Холдингс", являющаяся инвестором строительства IT-парка на острове Русский во Владивостоке, подписала в пятницу четырехстороннее соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, Инвестиционным агентством Приморского края и Корпорацией развития региона. Документ, в частности, предусматривает содействие институтов развития в вопросе выделения земли для реализации проекта, сообщила пресс-служба компании.

"Компания "Финвижн Холдингс" подписала соглашение с институтами развития о сотрудничестве по строительству IT-парка на острове Русский. Четырехстороннее соглашение с АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики", АО "Корпорация развития Приморского края" и АНО "Инвестиционное агентство Приморского края" о сотрудничестве и содействии в реализации проекта по строительству на острове Русский IT-парка подписано на полях Восточного экономического форума сегодня, 3 сентября", - говорится в сообщении.

По проекту, в IT-парке расположатся апарт-отель, коворкинг-зона, конференц-залы, общественно-торговая зону и офисные помещения. Объем инвестиций в проект предполагается в размере 1 млрд рублей.

В рамках соглашения институты развития обязуются оказывать инвестору необходимую помощь. "Так, Корпорация развития Приморского края оказывает содействие в подборе земельного участка и подготовке документов для получения статуса масштабного инвестиционного проекта. Инвестиционное агентство Приморского края - в решении вопросов по преодолению административных барьеров, возникающих при реализации инвестпроекта, по получению инвестором земельного участка, подходящего для реализации проекта при согласовании с администрацией муниципального образования, а также по включению инвестпроекта в краевые и федеральные программы развития", - сообщила компания.

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики будет оказывать содействие в вопросах взаимодействия с федеральными ведомствами, органами исполнительной власти и иными структурами, добавили в пресс-службе.

"На сегодняшний день уже разработана концепция и архитектурное решение проекта. Следующий этап - получение земельного участка под строительство. Надеюсь, что подписание данного соглашения ускорит процесс выделения инвестиционной площадки, и мы сможем приступить к строительству", - цитируют в сообщении директора "Финвижн Холдингс" Юрия Гусева.