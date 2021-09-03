В Apple перенесли внедрение проверки устройств пользователей на детскую порнографию

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Американская компания Apple откладывает на несколько месяцев внедрение функций по проверке переписки и содержимого облачного сервиса iCloud на наличие фотосвидетельств детской порнографии. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба компании.

"Учитывая обратную связь от пользователей, общественных движений, исследователей и других лиц, мы решили в ближайшие несколько месяцев собрать дополнительную информацию и внести улучшения перед тем, как вводить эти новые функции для детской безопасности", - говорится в сообщении на сайте Apple.

Изначально компания планировала введение данных функций в версии операционной системы iOS 15, выход которой планируется уже в этом месяце. Несмотря на заверения компании о том, что проверка будет проходить с помощью программ машинного обучения, а участие человека будет осуществляться только при проверке уже выявленного потенциально противоправного контента, пользователи и эксперты раскритиковали данную инициативу, так как это, по их мнению, нарушает принцип приватности информации.

В четверг экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден в интервью в рамках марафона "Новое знание" выразил мнение, что такая функция в будущем даст возможность Apple искать абсолютно любую личную информацию.