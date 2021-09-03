Эксперты: арт-бизнес в Приморье нуждается в государственной и спонсорской поддержке

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Арт-бизнес в Приморье нуждается в поддержке властей и меценатов. К такому выводу пришли участники сессии "Арт-окно в Азию: стратегии и перспективы построения устойчивых экономических отношений" Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Тот интерес, который необходим со стороны людей, которые отвечают за развитие культуры и искусства в крае, <…> поможет стать арт-рынку, хочется сказать, более устойчивым, но наверное, просто стать сейчас каким-то. Преждевременно было бы говорить про устойчивость", - сказала заведующая кафедрой территориального развития им. В. Л. Глазычева Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Елена Зеленцова.

Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова напротив, отметила, что музеям, галереям и выставочным пространствам следует полагаться не на помощь государства, а на меценатов - как федерального масштаба, так и местных. Она напомнила, что многие предприятия проявляют интерес к организации выставок и готовы помогать развитию сферы искусства. По мнению Трегуловой, важно, чтобы в галеристах и руководителях учреждений культуры "горел огонь энтузиазма".

Организатор Владивостокской международной биеннале визуальных искусств Юлия Климко отметила, что мероприятие в разное время финансировали региональные и городские власти, и это накладывало определенные административные обязательства. Затем, по ее словам, средства перестали выделять, что привело к перерыву в проведении биеннале. Сейчас мероприятие проходит по частной инициативе, и устроители стремятся к тому, чтобы фестиваль, в первую очередь, популяризировал искусство. Она напомнила, что Владивостокская биеннале является одной из старейших в России и проводится с 1994 года.

"Мы планируем ее (биеннале - прим. ТАСС) проводить, несмотря на неуверенность. Сейчас мы приглашаем куратора из Японии", - сказала Климко, отметив, что цель организаторов - познакомить большее количество людей с искусством, несмотря на то, что во Владивостоке мало профильных культурных институций - работает всего одна частная галерея, в еще одном пространстве открыты выставочные залы, но нет ни одного центра современного искусства.

Искусство в Приморье

Директор первой частной галереи во Владивостоке "Арка", которая открылась в 1995 году, Вера Глазкова отметила, что арт-рынка в Приморье нет, он мог бы сформироваться, если бы частных галерей было несколько и проводились бы арт-фестивали и другие тематические проекты. "Художники работают, в большей части, самостоятельно, открывают скорее студии, чем залы - дорого. Но далее идет личная ответственность, личное желание продавать работы", - сказала Глазкова, отметив, что популяризация искусства идет в том числе через средства массовой информации.

Она отметила, что для развития арт-бизнеса в Приморье важным является сотрудничество с культурными институциями как внутри региона, так и за его пределами. "И связь есть, мы поддерживаем друг друга. Я думаю, что общая работа даст результат", - сказала Глазкова, обозначив, что важной составляющей деятельности является просвещение в области современного искусства и презентация кураторских проектов. Она отметила, что и просветительская деятельность, которая популяризирует живопись приморских авторов, нуждается в поддержке государства и частных лиц.

Председатель Приморского отделения Союза художников России Илья Бутусов добавил, что с большим интересом к работам современных приморских авторов относятся в Китае и Японии. По его мнению, интерес в КНР появился благодаря большому количеству студентов из этой страны, которые учились в СССР в 1950-60-е годы и сформировали тогда художественный вкус. Затем они вернулись в Китай, к 2000-м стали формировать вкусы сограждан.

Восточный экономический форум

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.