Хабаровские власти рассказали, сколько потребуется средств для восстановления мелиорации

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Субсидии до 150 млн рублей ежегодно помогут восстановлению мелиоративных систем в сельскохозяйственных приграничных территориях Хабаровского края. Об этом сообщил ТАСС министр экономического развития региона Виктор Калашников на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в пятницу.

В Хабаровском крае к приграничным территориям относятся Бикинский, Вяземский, имени Лазо, Хабаровский районы и город Хабаровск. В Хабаровском, Бикинском и имени Лазо районах необходимы мероприятия по развитию их сельскохозяйственного потенциала.

"Ключевое - это вопрос софинансирования, специальных грантов заинтересованным сельхозпользователям, организациям, в том числе фермерам. Продвигается идея агрохаба на 3 тыс. га, все эти площади - в приграничных территориях, но они, в основном, заболочены. Господдержка запрашивается на то, чтобы помочь инвесторам или управляющей компании этого агрохаба восстановить мелиоративные системы. Сейчас пока ведем работу с Минсельхозом РФ, в год желательно предоставление 100-150 млн, чтоб это эффективно работало", - сказал Калашников.

Он добавил, что необходимо восстановление ранее существовавших мелиоративных систем, сами фермеры такие затраты не осилят.

В регионе разработана дорожная карта по восстановлению мелиоративных систем, сейчас она проходит процедуру согласования. Как сообщается на сайте краевого правительства, большинство систем было построено более 30 лет назад. Всего в крае 127 мелиоративных систем, из них 108 не имеют собственника, 19 оформлены в краевую государственную собственность. Износ более половины мелиоративных систем превышает 83%.

Активизировать работу по восстановлению мелиоративного комплекса региона Минсельхозу края было поручено по итогам рабочей встречи президента РФ Владимира Путина и врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева в июне этого года.

Восточный экономический форум

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.