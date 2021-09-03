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Восточный экономический форум

Хабаровские власти рассказали, сколько потребуется средств для восстановления мелиорации

Министр экономического развития региона Виктор Калашников отметил, что для достижения этой цели нужны субсидии до 150 млн рублей ежегодно

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Субсидии до 150 млн рублей ежегодно помогут восстановлению мелиоративных систем в сельскохозяйственных приграничных территориях Хабаровского края. Об этом сообщил ТАСС министр экономического развития региона Виктор Калашников на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в пятницу.

В Хабаровском крае к приграничным территориям относятся Бикинский, Вяземский, имени Лазо, Хабаровский районы и город Хабаровск. В Хабаровском, Бикинском и имени Лазо районах необходимы мероприятия по развитию их сельскохозяйственного потенциала.

"Ключевое - это вопрос софинансирования, специальных грантов заинтересованным сельхозпользователям, организациям, в том числе фермерам. Продвигается идея агрохаба на 3 тыс. га, все эти площади - в приграничных территориях, но они, в основном, заболочены. Господдержка запрашивается на то, чтобы помочь инвесторам или управляющей компании этого агрохаба восстановить мелиоративные системы. Сейчас пока ведем работу с Минсельхозом РФ, в год желательно предоставление 100-150 млн, чтоб это эффективно работало", - сказал Калашников.

Он добавил, что необходимо восстановление ранее существовавших мелиоративных систем, сами фермеры такие затраты не осилят.

В регионе разработана дорожная карта по восстановлению мелиоративных систем, сейчас она проходит процедуру согласования. Как сообщается на сайте краевого правительства, большинство систем было построено более 30 лет назад. Всего в крае 127 мелиоративных систем, из них 108 не имеют собственника, 19 оформлены в краевую государственную собственность. Износ более половины мелиоративных систем превышает 83%.

Активизировать работу по восстановлению мелиоративного комплекса региона Минсельхозу края было поручено по итогам рабочей встречи президента РФ Владимира Путина и врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева в июне этого года.

Восточный экономический форум

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

Теги
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