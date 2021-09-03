Ассоциация "Россия" ожидает перехода банковского сектора России к более жесткой олигополии

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Российская банковская система может в ближайшее время перейти к более жесткому типу олигополистического рынка, говорится в аналитическом сборнике Ассоциации банков России "Банковская система в цифрах и графиках" за II квартал 2021 года.

"В ближайшей перспективе можно ожидать перехода российской банковской системы к еще более жесткому типу олигополистического рынка", - указывается в документе. Поясняется, что это связано с высокими темпами продвижения экосистемной модели ведения бизнеса. "За счет использования сетевых эффектов, разделения издержек и экономии на масштабе банковские экосистемы будут создавать вокруг себя своего рода "магнитные поля" для массового привлечения клиентов", - отмечается в сборнике.

В ассоциации также обращают внимание на усиление в последние полтора года концентрации активов банковского сектора РФ. Импульсом для этого, по мнению авторов сборника, послужила пандемия коронавирусной инфекции, повысив риски банковской деятельности и усилив позиции хорошо капитализированных кредитных организаций.

Согласно приведенным в сборнике данным, по итогам II квартала 2021 года на топ-20 банков приходилось 87% совокупных активов банковского сектора против 84% на начало 2020 года.

По итогам I полугодия 2021 года соотношение рыночных долей на рынке привлечения вкладов населения и корпоративных клиентов осталось прежним. При этом на долю банков, входящих в топ-20, приходится 90% остатков средств на счетах физических лиц и 89% средств корпоративных клиентов.