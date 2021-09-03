Компания в Москве запустила первый в мире бот виртуальной примерки реальной одежды

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Московская компания Texel подключила к выбору одежды искусственный интеллект и запустила первый в мире бот виртуальной примерки одежды. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Сегодня в столичной особой экономической зоне работают порядка 200 высокотехнологичных предприятий, идеи которых находят применение в различных областях: от космоса до производства одежды. Среди них - один из ведущих мировых разработчиков технологий для 3D-сканирования человека компания Texel. Помимо прочего, такие технологии позволяют создавать "виртуальные примерочные". Теперь компания пошла дальше и подключила к выбору одежды искусственный интеллект", - сказал глава ведомства Александр Прохоров.

В мессенджере Telegram появился чат "ШмотоБот", где каждый сможет примерить ту или иную одежду на свое или чужое фото. Цель проекта - рассказать, как можно большему числу людей о возможностях цифровых инструментов в индустрии моды, позволить почувствовать этот опыт на себе и рассказать о своих впечатлениях.

Бот работает на основе технологии компании Texel, резидента инновационного центра "Сколково". Для этого используется разработка на основе генеративно-cостязательной нейронной сети (алгоритм машинного обучения без учителя, построенный на комбинации из двух нейронных сетей, одна из которых генерирует образцы,а другая старается отличить правильные образцы от неправильных). Она распознает особенности фигуры человека и способна примерять одежду очень быстро и качественно.

"Ограничений по выбору одежды нет. Вы можете выбрать что-то из каталога, представленного в боте, или любую вещь, точнее, ее фото из интернета. Единственное ограничение - технологическое. Пока нельзя гарантировать качество примерки для вещей из свободного доступа на 100%, эта сложная технология, которая проходит тестирование и развивается. Тем веселее будет смотреть на то, как ошибается ИИ", - пояснили в пресс-службе.

Ранее Texel разработала несколько версий полноростовых 3D-сканеров, которые были поставлены в 27 стран мира, что позволило аккумулировать на своей платформе самую большую базу данных цветных 3D-сканов в мире - более 120 тыс. моделей. На основе этих данных компания разработала две ключевые технологии: параметрическую модель тела человека, вычисляющую обхваты фигуры человека по базовым параметрам (рост, вес, возраст, тип фигуры), и генеративную нейронную сеть, позволяющую примерять одежду онлайн, используя одно фото клиента.