Патрушев: господдержка в области мелиорации в 2020 году составила более 26 млрд рублей

БЕЛГОРОД, 3 сентября. /ТАСС/. Объем федеральных средств, выделенных на развитие мелиоративного комплекса в 2020 году составил более 26 млрд рублей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев во время всероссийского совещания "Мелиоративный комплекс - основа укрепления аграрного потенциала России: стратегия и перспективы развития" в Белгородской области.

"Минсельхоз в диалоге с субъектами и аграриями совершенствует механизмы господдержки в области мелиорации, только в 2020 году на данные цели направлено более 26 млрд рублей", - сказал министр.

Он также сообщил, что с 2022 года начнется реализация госпрограммы по эффективному вовлечению в оборот сельхозземель и развитию мелиоративного комплекса. "За 10 лет планируется ввести в оборот не менее 13 млн га, и предотвратить выбытие порядка 3,5 млн. Износ мелиоративных систем должен сократиться почти на половину", - сказал Патрушев.

Министр отметил, что программа должна стать стимулом для качественного роста показателей в агропромышленном комплексе. Ранее Патрушев сообщал, что общий объем финансирования в течение 10 лет должен составить порядка 754 млрд рублей, из которых около 539 млрд рублей - это средства федерального бюджета.