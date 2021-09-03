Доля безналичного оборота в малом и среднем бизнесе России в августе составила 58%

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Оборот безналичных операций в сегменте малого и среднего бизнеса РФ в августе составил 58%. Об этом сообщается в исследовании ИТ-компании "Эвотор" среди данных 800 тыс. смарт-терминалов за август 2020 и 2021 годов.

По данным аналитики, доля безналичного торгового оборота в малом бизнесе в августе составила 58%. Год назад этот показатель не достигал и 54%. 80% денег, потраченных клиентами в салонах красоты, - это оплаты по карте (78% год назад). Так же популярна безналичная оплата и у посетителей столовых. За год доля безнала в этом сегменте бизнеса выросла с 54 до 80 процентов (плюс 48%). В кофейнях доля безналичного оборота достигла в августе 78% (74% год назад), в спортивных центрах - 76% (71% год назад), в стоматологиях - 76% (58% год назад).

"Темпы роста проникновения безналичных платежей в этом году несколько замедлились. В первый пандемийный год под влиянием изменения потребительского поведения экономика переживала бум цифровизации платежей: с августа 2019 года по август 2020 года доля безналичного торгового оборота выросла с 47 до 54%, то есть на семь процентных пунктов. За прошедший год этот показатель вырос только на четыре процентных пункта. В ближайшие годы доля безнала будет в основном расти за счет сегментов бизнеса и регионов, где пока проникновение цифровых платежей ниже среднего", - рассказали аналитики компании.

Сегменты

В кафе доля безналичного оборота выросла за год с 65 до 70%, в магазинах одежды - с 66 до 69%, магазинах обуви - с 60 до 67%. В супер- и минимаркетах оплата картой в этом году "победила" наличные. За год доля безналичного торгового оборота в этой категории магазинов выросла с 43 до 56%.

В ряде сегментов наличные - все еще более привычный способ оплаты, хотя и здесь доля безнала постепенно растет. По данным "Эвотора", доля безналичного оборота в турагентствах за год выросла с 42 до 44%, пекарнях - с 34 до 38%, алкомаркетах - с 29 до 34%. Один из самых низких этот показатель в сегменте ритуальных услуг - за год он вырос с 18 до 23%.

Регионы

Аналитики "Эвотора" отмечают, что в Москве доля безналичного оборота за год сократилась с 64 до 61%. В Санкт-Петербурге этот показатель вырос с 60 до 65%.

Лидерство по востребованности оплаты картой удерживают северные регионы. В Ямало-Ненецком автономном округе доля безнала за год выросла с 73 до 78%, в Ханты-Мансийском АО - с 72 до 73%.

В Тюменской области доля безналичного торгового оборота за год выросла с 65 до 69%, Пермском крае - с 63 до 67%, Иркутской области - с 61 до 66% процентов, Бурятии - 56 до 66%, в Карелии с 58 до 64%, Самарской области - с 55 до 61%, Новосибирской области - с 55 до 61%, Башкирии - с 53 до 60%, Калининградской области - с 56 до 60%.

Оплата наличными по-прежнему более популярна, чем оплата картой, в 19 российских регионах. В Ростовской области доля безнала за год выросла с 36 до 42%, Ивановской области - с 38 до 43%, Рязанской области - с 36 до 46%, Адыгее - с 39 до 46%.

Некоторые регионы за прошедший год совершили настоящий прорыв во внедрении безналичных платежей. Так, в Северной Осетии доля безналичного оборота выросла за год с 16 до 29 процентов (+ 84%), в Кабардино-Балкарии - с 22 до 40% (+ 82%), Туве - с 38 до 53% (+ 39%). Среди регионов с наиболее низкой долей безналичных платежей находится Дагестан, где этот показатель по-прежнему составляет всего девять процентов (восемь процентов год назад).