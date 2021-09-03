В Крыму намерены ввести экологическую сертификацию гостиничного бизнеса

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Власти Крыма намерены сертифицировать и предоставлять налоговые преференции отелям и курортному бизнесу, применяющим в работе зеленые технологии, сообщил журналистам министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"Наша цель в ближайшее время - создать экологический рейтинг, который позволит, с одной стороны, бизнесу получать дополнительные преференции по налогам, с другой, [позволит] получать экономическую эффективность, в том числе за счет вторичной переработки, раздельного сбора мусора, использования более экологически чистых материалов либо оборудования, которое позволяет, например, экономить воду, что в нашем регионе всегда будет актуально", - отметил Волченко.

По его словам, разрабатываются четкие критерии экологической сертификации средств размещения, которые будут учитывать применение электротранспорта, создание условий для раздельного сбора мусора, применение экологически чистых материалов при проектировании и строительстве. "Критериев достаточно большое количество. Наша задача - их грамотно скомпоновать, чтобы они были прежде всего исполнимы и не зарегулированы, интересны бизнесу", - уточнил Волченко.

Министр рассказал, что в регионе уже есть примеры приобретения электротранспорта и зарядных станций частным отельным бизнесом. "Также есть ряд проектов в сфере морского экологически чистого транспорта, который в ближайшее время будет осуществлен", - добавил он.

Частное субсидирование

Проект по экологической сертификации разработан и предложен Национальной резервной корпорацией, рассказала ТАСС ее директор по развитию Арина Лабикова. Уже сформулированы 50 критериев для сертификации зеленых стандартов, адаптированных для Крыма.

"Мы с министерством обсуждаем, утверждаем, уточняем и запускаем совместную систему сертификации. С нашей стороны будет [предусмотрено] частное субсидирование от частного благотворительного фонда, которое будет денежно поощрять лидеров рейтинга или тех, кто в него очень сильно стремится и вводит максимальное количество эффективных практик в свою операционную деятельность. Размер субсидий мы исчисляем 6-10 млн рублей", - сообщила Лабикова.

Электромобили уже используются для транспортировки гостей отеля More Spa & Resort в Алуште, который входит в состав корпорации. Здесь работает цех первичной переработки отходов, оборудование которого полностью окупилось за 1,5 года. Из вторичного пластика также создают арт-объекты.

На Массандровском пляже в Ялте с 2008 года внедрен раздельный сбор мусора, заведения общепита здесь заменили пластиковую одноразовую посуду на перерабатываемую, также организуются акции для экологического просвещения туристов. "Мы никогда не ждали за это дополнительных льгот и будем работать таким образом и дальше. Независимо от того, появятся ли какие-либо дополнительные льготы или нет", - рассказала замдиректора пляжа Алина Нестерова.

По мнению генерального директора отеля Riviera Sunrise Resort & SPA Екатерины Мильчинской, российские потребители пока не готовы к развитию экотуризма. Однако здесь поддерживают запроектированную при создании отеля экологическую систему: оптимизацию расходов электроэнергии, централизованную систему контроля климата, сенсорную технику для водосбережения. "Это игра вдолгую, для меня - лет на 20. Если Крым возьмет эту линию и будет всячески госпрограммами привлекать бизнес, <…> эта система будет развиваться. На мой взгляд, полуостров замахнулся, это амбициозная задача. С точки зрения маркетинга это отличная идея", - считает Мильчинская.

Крым два года подряд бил рекорды по туристическому потоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек. Согласно прогнозам на этот год, регион примет около 8 млн человек, а до 2025 года турпоток, как ожидается, вырастет до 10 млн человек в год.