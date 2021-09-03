Неверов предложил увеличить федеральное финансирование программы развития села

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов обратился в Минсельхоз с предложением увеличить долю федерального финансирования программы комплексного развития сельских территорий с 70% до 95%. С такой инициативой он выступил в пятницу на выставке "День смоленского поля", в мероприятии также принял участие первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов.

"Я прошу Джамбулата Хизировича [Хатуова] рассмотреть возможность и поддержать нас с инициативой, которую просто-напросто поднимают все, - участие в программе комплексного развития сельских территорий должно софинансироваться в объеме 95% и 5% регионов, потому что ни один даже сильный район не в состоянии финансировать 30% в этой программе", - сказал Неверов.

"Мы с этой инициативой выходим, мы ее будем предлагать, мы о ней будем говорить, чтобы софинансирование было, как в нацпроекте. Потому что это реально национальный проект", - добавил он, отметив, что сегодня регионы, особенно дотационные, не могут реализовать программу в полном объеме из-за высокой доли софинансирования.

Депутат также сообщил о подготовке законопроекта, направленного на поддержку ввода в оборот сельхозземель, подчеркнув, что поддержка села в России имеет важное значение, так как в этих территориях проживает более 37 млн граждан.

Госпрограмма комплексного развития сельских территорий была утверждена правительством в конце мая 2019 года. Одна из основных целей госпрограммы - сохранение доли сельского населения в общей численности населения России на уровне не менее 25,3%.

"День смоленского поля" прошел близ деревни Ушаково. В рамках мероприятия были представлены передовые технологии производства сельскохозяйственных культур, техника для их возделывания и уборки, системы земледелия, агрономические квадрокоптеры, системы защиты растений.