Регионы ДФО получили по 5% акций "Авроры"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Регионы Дальнего Востока получили по 5% акций авиакомпании "Аврора", на базе которой создана единая дальневосточная авиакомпания. Сахалин оставил за собой большую часть акций - 49%, сообщил генеральный директор АО "Авиакомпания "Аврора" Константин Сухоребрик в интервью телеканалу РБК в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"У регионов - по 5% [акций], одна акция - у Министерства развития Дальнего Востока, у Сахалинской области - 49%. Сахалин был основным акционером и остается [им]", - сказал Сухоребрик.

По его словам, "Аврору" можно назвать "вторым национальным перевозчиком", так как ее акционером является только государство в лице 11 субъектов страны и Минвостокразвития.

Ранее контрольный пакет акций (51%) авиакомпании принадлежал "Аэрофлоту", еще 49% - правительству Сахалинской области. В мае регион начал переговоры с "Аэрофлотом" о выкупе остального пакета, чтобы создать на базе "Авроры" единого перевозчика для макрорегиона. В марте Сахалинская область приобрела у ПАО "Аэрофлот" 51% акций "Авроры" за один рубль.

В декабре 2019 года президент Владимир Путин по итогам совещания с правительством поручил внести предложения по созданию авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке. Проект включен в национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года.

Рейсы единой дальневосточной авиакомпании по первым маршрутам и тарифам были запущены с 26 июля.