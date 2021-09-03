В Карелии предложили компенсировать до 100 тыс. рублей за материалы при строительстве дома

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Карелии совместно с главой республики Артуром Парфенчиковым в пятницу внесли законопроект о возмещении от 50 до 100 тыс. рублей за расходы на материалы при строительстве собственного дома. Об этом сообщили в пресс-службе карельского парламента.

"В Законодательное собрание Карелии внесен проект закона о единовременной выплате жителям Карелии на возмещение расходов, затраченных на покупку стройматериалов для возведения индивидуального жилого дома", - говорится в сообщении.

Сумма выплаты из республиканского бюджета для многодетных семей составит 100 тыс. рублей, для всех остальных - 50 тыс. рублей. Претендовать на новую меру поддержки смогут граждане, которые уведомили органы местного самоуправление о строительстве дома в период от 1 января 2019 года до 31 августа 2021 года. Объект недвижимости площадью не менее 70 кв. м должен быть также зарегистрирован в период с 1 сентября 2021 года и до 31 декабря 2021 года.

Согласно финансово-экономическому обоснованию законопроекта, расходы бюджета на новую меру поддержки составят 40 млн рублей. В пояснительной записке к инициативе говорится, что в 2021 году в Карелии значительно снизилось число желающих построить свой дом: количество выданных местными властями уведомлений о планах строительства или реконструкции объектов ИЖС в 2021 году уменьшилось до 109 с 625 в предыдущем году. Кроме того отмечается, что в первом полугодии 2021 года люди приостановили или замедлили строительство значительной части индивидуальных домов.

"Обеспечить исполнение целевого значения показателя "Объем жилищного строительства" федерального проекта "Жилье" национального проекта "Жилье и городская среда" в 2021 году, а также его увеличение возможно за счет ввода в эксплуатацию жилых домов индивидуальными застройщиками", - говорится в пояснительной записке, опубликованной на сайте законодательного собрания региона. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2022 года, а вопрос о его принятии в первом, втором и окончательно чтениях планируется поставить на ближайшем заседании заксобрания в сентябре.

Ранее сообщалось, что федеральный Минстрой вышел с предложением поднять годовые показатели по объемам ввода жилья в Карелии с 252 тыс. кв. м. еще на 40 тыс. кв. м. По данным Росстата, строительные материалы подорожали в России на 12,5% в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.