Проект реставрации всех фасадов Зимнего дворца в Петербурге подготовят за 300 дней

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж подвел итоги конкурса на разработку проекта по реставрации всех четырех внешних фасадов Зимнего дворца. Итоговая стоимость работ составит 15 млн рублей, подготовить документы для будущей реставрации объекта культурного наследия федерального значения необходимо за 300 дней, следует из данных портала госзакупок.

"Разработка проектной документации на выполнение работ по реставрации фасадов Зимнего дворца: Южного, Западного, Северного, Восточного с гидроизоляцией фундаментов и ремонтом инженерных сетей. Победитель конкурса - ООО "РСК Антик", предложение участника - 15,1 млн рублей. <…> Окончание работ: в течение 300 календарных дней с начала работ", - говорится в итоговой документации аукциона.

На данный момент фасады императорской резиденции, строительство которой завершилось в 1762 году, находятся в неудовлетворительном состоянии. Во многих местах присутствуют трещины и отслоения краски, отдельные части карниза памятника обрушены, отмечается в закупочных документах. Барочная лепнина на Зимнем дворце также имеет многочисленные дефекты. Исторические окна и решетки нуждаются в реставрации после многочисленных перекрашиваний в советское время.

Отдельное внимание в проекте реставрации подрядчику необходимо фундаментам Зимнего дворца. В частности, необходимо разработать проект его гидроизоляции, которая должна быть проведена после ремонта.

При реставрации фасадов планируется использовать тот же тон краски, который ранее применялся при ремонте внутреннего двора Зимнего дворца в 2015 году. Тогда, как отмечал генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, фасады приобрели мягкий пастельный цвет. "Мы стараемся уйти от ядовитой советской окраски", - пояснял Пиотровский.

Общая площадь четырех фасадов памятника составляет 26,8 тыс. кв. м. Согласно техническому заданию, подрядчик будет должен разработать полный пакет документации, от предварительных исследований и изысканий до чертежей и смет.

О Зимнем дворце

Зимний дворец был построен в качестве императорской резиденции по проекту итальянского зодчего Бартоломео Растрели. Его возведение началось в 1754 году по заказу императрицы Елизаветы Петровны. Последние работы были завершены уже при Екатерине II в 1762 году, при которой во дворце начала формироваться будущая эрмитажная коллекция, открытая публике в 1852 году. Как официальная резиденция российских монархов Зимний использовался до 1904 года, пока император Николай II со двором не переехал в Царское село.

С октября 1915 до ноября 1917 года во дворце работал госпиталь имени царевича Алексея Николаевича. Также в июле-ноябре 1917 года в Зимнем во дворце размещалось Временное правительство Российской республики. В январе 1920 года во дворце был открыт Государственный музей революции, разделявший здание с Государственным Эрмитажем вплоть до 1941 года. В 1918-1943 годах Зимний дворец носил название Дворец Искусств.