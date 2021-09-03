В Петербурге запустят парк электробусов на 420 машин в 2024 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Современный парк для обслуживания электробусов появится в Петербурге в 2024 году, он будет способен вмещать до 420 экологичных автобусов, проектирование планируют начать уже в этом году по распоряжению губернатора города Александра Беглова. Об этом сообщил ТАСС в пятницу генеральный директор СПб ГУП "Пассажиравтотранс" Андрей Лызин.

"Сегодня "Пассажиравтотранс" эксплуатирует действующие электробусы, поэтому губернатором было дано поручение приступить к проектированию и последующему строительству парка электробусов, в 2024 году планируется его запуск. Будет полностью современный парк с моечным и диагностическим комплексами, с разводкой электрических сетей для ночной зарядки автобусов", - сказал он.

Также председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков рассказал, что губернатор поставил перед транспортным узлом задачу полного перехода на экологичные виды топлива, среди которых газомоторные автобусы, электробусы, троллейбусы и трамваи. Уже утверждена программа развития "Горэлектротранса" и" Пассажиравтотранса" по переходу на газовые виды топлива и электробусы.

"Парк электробусов предусматривает порядка 420 машин, в первую очередь мы запустим его примерно на 200 машин в Красногвардейском районе, это позволит к 2030 году полностью перейти на экологические виды топлива по всей линейке маршрутной сети, которая сегодня есть в Петербурге", - сказал Поляков.

Он также добавил, что на данный момент в городе активно развивается инфраструктура для обслуживания экологичного транспорта, уже было подписано соглашение с "Газпромом" о создании сети заправок для машин с компримированным природным газом и для транспорта на сжиженном природном газе в рамках подготовки перехода всех предприятий на газомоторные виды топлива и электрическую тягу.