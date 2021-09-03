В ДОМ.РФ заявили, что эксперимент по цифровой ипотеке позволит уменьшить ипотечные ставки

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Совместный эксперимент института развития ДОМ.РФ, Центробанка РФ и Росреестра по обмену личными данными при оформлении цифровой ипотеки на основе технологии блокчейна в дальнейшем позволит снизить ипотечные ставки для заемщиков. Об этом в пятницу сообщается на сайте ДОМ.РФ.

"На первом этапе мы отработаем технологию взаимодействия Росреестра и депозитариев, а также упростим процесс получения электронных закладных. В дальнейшем это снизит операционные расходы кредиторов и упростит выпуск ипотечных ценных бумаг, что позволит уменьшить ипотечные ставки для заемщиков", - приводятся в сообщении слова управляющего директора ДОМ.РФ Николая Козака.

Если эксперимент пройдет успешно, то технологию блокчейна могут распространить на другие этапы процесса ипотечного кредитования.

"Росреестр готов к реализации эксперимента. Для нас важно повышать качество государственных услуг для наших клиентов. Ведомство уже проводит большую командную работу в области цифровизации ипотеки совместно с АО "ДОМ.РФ", Минцифры, кредитными организациями. Реализация эксперимента позволит увеличить скорость обработки электронных закладных, сократить сроки регистрации ипотечных сделок и в целом сделать электронную ипотеку доступнее для граждан нашей страны", - заявила заместитель руководителя Росреестра Елена Мартынова, чьи слова также приводятся в сообщении.

Весной 2021 года в тестовом режиме была проведена выдача первых закладных с помощью технологий распределенных реестров.

Ранее правительство РФ утвердило параметры эксперимента по обмену данными для электронной ипотеки, он начнется до 1 декабря 2021 года. Для обмена данными будет использоваться единая система межведомственного электронного взаимодействия и информационная система "Мастерчейн", основанная на технологии распределенных реестров.