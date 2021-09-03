Все сети водоснабжения Кировской области планируют передать в собственность региона

ТАСС, 3 сентября. Власти Кировской области намерены создать Единую государственную службу по водообеспечению, в собственность которой планируется передать все сети водоснабжения региона. Соответствующий проект поддержал заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров, который в пятницу посетил регион.

На данный момент износ сетей в Кировской области в среднем составляет 60%, но в некоторых населенных пунктах приближается к 99%. Коммунальные системы региона разрознены, также много бесхозных сетей, которые не учтены ни в одних документах.

"Максим Егоров поддержал планы правительства Кировской области по созданию Единой государственной службы по водообеспечению. По словам заместителя министра, это позволит в дальнейшем комплексно модернизировать сети холодного водоснабжения в регионе", - отмечается в сообщении пресс-службы правительства Кировской области.

Председатель правительства Кировской области Александр Чурин на встрече с замминистра сообщил, что областное предприятие планируется создать на базе муниципального предприятия "Водоканал". "Передача районных сетей на областной уровень позволит объединить кадровые и материальные ресурсы, синхронизировать все программы, направленные на модернизацию сетей, проводить работы комплексно, создать необходимую инфраструктуру и прийти к безаварийной работе", - процитировали Чурина в пресс-службе.

Егоров отметил, что Кировской области в прошлом году удалось в кратчайшие сроки создать единую систему мониторинга аварий и инцидентов на системах жизнеобеспечения. "Система позволяет отслеживать аварии, которые происходят в регионе и оперативно реагировать на них. Но главное - эта система позволяет проанализировать реальную картину состояния коммунальной инфраструктуры и принять верные решения по ее улучшению", - приводятся слова Егорова в сообщении.

По словам замминистра, Минстрой РФ совместно с правительством Кировской области также проведет инвентаризацию всех очистных сооружений региона. Это в дальнейшем позволит региону получить возможность включения в федеральную программу "Оздоровление Волги".