Полпред президента: экономическая сфера в Коми восстанавливается после антиковидных мер

СЫКТЫВКАР, 3 сентября. /ТАСС/. Ситуация в экономике и социальной сфере Республики Коми, осложнившаяся антиковидными ограничениями, демонстрирует в настоящее время положительную динамику, отметил в пятницу полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан в ходе рабочей поездки в Сыктывкар.

Так, по его словам, численность занятых в экономике региона достигла допандемийных показателей, число безработных сократилось вдвое.

"Увеличился объем работ по строительству, вырос объем ввода жилья. В социальной сфере наблюдается небольшой рост. Что важно, сохраняются позитивные тенденции на рынке труда. Принятые меры по восстановлению численности занятого населения позволили достичь значений, которые были до начала пандемии. Так, если уровень безработицы на начало 2021 года составлял 3,4%, то на начало сентября этот показатель составляет 1,7%. И, что радует, число безработных сократилось почти в два раза", - привела пресс-служба слова полпреда по итогам прошедшего в Сыктывкаре совещания по вопросам социально-экономического развития и реализации национальных проектов в регионе.

Глава республики Владимир Уйба также отметил, что благодаря принятым на федеральном и региональном уровне мерам поддержки, ситуация в экономике региона выправляется.

"За семь месяцев текущего года в бюджет республики поступило доходов на общую сумму 52 млрд рублей, что на 4,1 % больше аналогичного периода прошлого года. Также мы понимаем, что для восстановления экономики и решения долгосрочных задач крайне важно сконцентрировать усилия, направленные на рост деловой активности в регионе. Сегодня правительство республики делает ставку на эффективную инвестиционную политику", - сказал республики.