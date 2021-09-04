Третьяковка ежегодно будет обучать в магистратуре 15 человек для работы во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Третьяковская галерея при поддержке группы компаний FESCO ("Феско") открывает магистерскую программу, на которую планируется принимать 15 человек в год, для подготовки основного состава сотрудников будущего музейного комплекса во Владивостоке. Об этом сообщила ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Культурно-образовательный кластер во Владивостоке, который должен полноценно заработать в 2023 году. Он строится по инициативе президента РФ Владимира Путина. Общая площадь выставочных пространств должна превысить 3 тыс. кв. м, на ней будут расположены реставрационно-исследовательский комплекс и мастерские по живописи, графике, скульптуре.

"Мы с самого начала задумались о подготовке специалистов для работы в этом музейном комплексе и подписали соглашение с Дальневосточным федеральным университетом о программе дополнительного образования. Но потом мы поняли, что этой программы недостаточно для подготовки музейных специалистов того уровня и того класса, который требуется для работы в этом музейном комплексе, и, опять же, спасибо патронам и тем, кто помогает Третьяковской галерее, мы смогли при поддержке компании "Феско" <...> открыть программу магистерского образования, которая позволит в течение тех лет, которые у нас остались до открытия музея, подготовить при приеме 15 человек в год серьезную группу специалистов, которые станут костяком музейного коллектива", - рассказала Трегулова.

Работа над проектом кластера

Трегулова рассказала, что на ВЭФ представлен новый проект будущего культурного кластера, подготовленный норвежским архитектурным бюро.

"Норвежские архитекторы подходят к поставленной задаче очень грамотно, очень рационально. Мы рассчитываем, что это будет здание, в котором удобно будет жить музеям, театру и высшей школе искусств и что там будет удобно всем, кто туда будет приходить. Это место с невероятным потенциалом, место, где не хватало музея, не хватало такого мощного культурного центра", - отметила она.

Помимо Третьяковской галереи, активную роль в жизни этого кластера будут играть Эрмитаж, Русский музей, Музей искусства народов Востока, а также Приморская картинная галерея, которая получит возможность показывать здесь в формате открытого запасника свои фонды, которые ранее не выставлялись из-за нехватки экспозиционной площади. Также кластер должен стать мощным образовательным центром с аудиториями, рассчитанными не только на проведение лекций, но и на системные кинопрограммы, фестивали и концерты. Кроме того, здесь будут общественные пространства и музейный магазин.

"Мы думаем о серьезном взаимодействии с художниками, которые живут во Владивостоке, с теми коллекциями, которые здесь сформировались, коллекциями современного искусства, например коллекция "Артэтаж", очень интересное собрание со сложной, трудной судьбой, мы надеемся, что мы сможем каким-то образом с этой коллекцией работать и показывать ее, а может быть, обеспечить для нее какие-то возможности хранения", - отметила Трегулова.

Будущие проекты

Говоря о проектах, которые Третьяковская галерея намерена реализовать во Владивостоке в ближайшее время, Трегулова рассказала, что рассматривается перспектива проведения в следующем году совместного проекта с Владивостокской крепостью, однако интеграция ее в культурный комплекс не планируется.

"Это самостоятельный объект, который настолько важен и значим сам по себе, что не нуждается в интеграции с чем бы то ни было. И интегрировать его, на мой взгляд, было бы ошибкой, потому что он сам должен быть мощнейшим фокусом внимания", - пояснила собеседница агентства.

Кроме того, в октябре во Владивостоке планируется провести на площадке Приморской картинной галереи уже третий проект и в рамках выставки одного шедевра представить картину Кузьмы Петрова-Водкина "Петроградская Мадонна".

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.