Камчатка присоединится к сервису Росреестра по вовлечению земель в туристический оборот

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Росреестр и правительство Камчатского края в субботу на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подписали соглашения, позволяющие региону присоединиться к проекту по вовлечению земель в туристический оборот. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Росреестра.

Ранее аналогичное соглашение на форуме было подписано с Сахалинской областью.

"Механизм будет особенно актуален для регионов Дальнего Востока, туристический потенциал которых огромен, но в настоящее время мало востребован. Соглашения с Сахалином и Камчаткой позволят нам активизировать работу по выявлению подходящих для туризма земельных участков, что в целом позитивно скажется на инвестиционной привлекательности и росте экономики Дальнего Востока", - привела пресс-служба Росреестра слова руководителя ведомства Олега Скуфинского.

Он ранее сообщал ТАСС, что сервис "Земля для туризма" по вовлечению земли в туристический оборот планируется запустить в тестовом режиме в ряде пилотных регионов до конца 2021 года. Информация о выявленных территориях будет размещена на публичной кадастровой карте.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.