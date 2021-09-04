Во Владивостоке открыли памятный знак в честь погибших в Цусимском сражении

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Памятный знак в честь моряков, погибших в Цусимском сражении 27 мая 1905 года, торжественно открыли во Владивостоке в субботу в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Этот объект был установлен, я уверен, что на долгие годы, в таком значимом, светлом месте нашего города, он будет напоминать о пусть и печальных, но значимых страницах нашей истории. Мы все должны сделать так, чтобы наша история для наших детей была абсолютно понятной, наглядной и безусловно чтимой", - сказал на церемонии глава Владивостока Константин Шестаков.

День памяти русских моряков, погибших в Цусимском сражении во время Русско-японской войны 1904-1905 годов, отмечается 27 мая. Последнее морское сражение между русской эскадрой и японским флотом произошло 27-28 мая 1905 года в Цусимском проливе. Оно закончилось полным разгромом 2-й Тихоокеанской эскадры русского флота. Она потеряла более 5 000 человек, 17 кораблей были потоплены. Победа японцев была обусловлена не только их количественным и качественным превосходством, но и преимуществом в тактической подготовке и управлении силами. При этом историки особо отмечают, что русские моряки демонстрировали феноменальную храбрость и стойкость в борьбе с превосходящими силами противника.

"Мы из Петербурга, и так же, как у владивостокцев, море, флот, традиции, история у нас в крови. И мы гордимся тем, что нам удается участвовать в этой работе", - отметил заместитель директора "Росконгресса", директор Восточного экономического форума Игорь Павлов.

Капитан учебного парусного судна "Надежда" Сергей Воробьев в свою очередь рассказал о традиции, сложившейся на борту парусника: каждый раз, проходя Корейский пролив, его экипаж проводит церемонию погружения венка в воду в память о трагичных событиях.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.