К концу года число самозанятых в Якутии может достичь 12-13 тыс. человек

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Число самозанятых в Якутии в настоящее время составляет 11 тыс. человек. К концу года оно может составить 12-13 тыс. Об этом ТАСС сообщила министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирина Высоких в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы по самозанятым даже перевыполнили показатель нацпроекта более чем в два раза, сейчас их 11 тыс. Я думаю, что это точно не предел, потому что у нас прирост идет еженедельный очень большой, 100-200 человек. Я думаю, что по итогам года выйдем на 12-13 тыс. самозанятых", - сказала она.

Специальный налоговый режим для самозанятых действует в Якутии с 1 июля 2020 года.

Нацпроектом по поддержке малого и среднего бизнеса было предусмотрено, что к концу 2021 года в Якутии будут работать 4,6 тыс. самозанятых.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.