Власти Якутии планируют создать в Алдане горнолыжный курорт

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Горнолыжный курорт планируется открыть к 2024 году на базе Школы олимпийского резерва по лыжному спорту в городе Алдане на юге Якутии. Об этом ТАСС сообщила министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирина Высоких в кулуарах Восточного экономического форума.

"Мы развиваем горнолыжный проект - это Алдан. Там сейчас тренируются наши олимпийцы, это одна из зон подготовки лыжников. Мы хотим сделать ее доступной для туристов, там очень сложные трассы для подготовленных спортсменов. Но мы хотим это сделать доступным для обычных туристов. Проект уже готов, уже появились первые инвесторы. С 2022 года мы начнем этот проект уже реализовывать, завершить планируем к 2024 году", - сказала она.

Собеседница уточнила, что на курорте построят объекты для размещения гостей, создадут дополнительные трассы и более комфортные подъемники,

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.