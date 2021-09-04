Рост заявок на товарные знаки составил 13% за восемь месяцев 2021 года

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Роспатент фиксирует рост заявок на товарные знаки на 13% за восеь месяцев 2021 года. Об этом в субботу сообщил руководитель Роспатента Григорий Ивлиев в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Посмотрите на товарные знаки, посмотрите на современную ситуацию - пандемия, электронный оборот, доставка на дом. Что сделала эта система интеллектуальной собственности? Казалось бы, что должно произойти - мы удалились друг от друга, мы перешли на другое общение, и интеллектуальная собственность куда-то ушла. На самом деле нет. У нас за восемь месяцев этого года 13% рост заявок на товарные знаки. В прошлом году, в пандемийном году, было 15% роста заявок на товарные знаки", - сказал он на сессии "Интеллектуальная собственность - драйвер развития личности, корпорации, региона и страны".

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.